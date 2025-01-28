Спорт в разном возрасте: лучшие упражнения для 20-летних и 45-летних назвал тренер

Многие люди в разном возрасте до сих пор не знают, какие упражнения им больше подойдут. Тренер и врач Евгений Ерастов рассказал, какие нагрузки будут эффективнее для людей разных возрастов, и в каком случае нужно менять программу тренировок.
Если вы ранее не тренировались, вам стоит начинать тренировки с выносливости. Добавьте больше кардионагрузок: это бег, плавание, ходьба 30 минут через день.
"Силовые тренировки должны быть попроще — никаких тяжелых штанг и гантелей, только легкие веса в тренажерах. Спустя 2-3 месяца можно делать больше силовых упражнений и увеличивать время до 60 минут в зале", — цитирует Ерастова "СЭ".
Он добавил, что в этом возрасте оптимально уделять тренировкам три дня в неделю, а в остальные четыре дня достаточно просто ходить 8-10 тысяч шагов в день.
В этом возрасте уже чаще появляются хронические заболевания. Нужно не допустить ухудшения состояния или даже улучшить самочувствие.
Эксперт считает, что начиная с 40 лет следует начинать тренироваться исключительно под контролем врача или фитнес-тренера.
Тренер напомнил, что если в 20-30 можно заниматься ежедневно, то в 40-50 стоит посвящать спорту максимум три тренировки в неделю. Упражнения должны быть подобраны на все группы мышц. Больше тренажеров и минимум свободных весов. Безопасными нагрузками будут велосипед, плавание, ходьба, эллипс.
Людям в этом возрасте лучше не заниматься бегом. Начинать тренироваться лучше ходьбы и легких кардио.
"При упражнениях с весами стоит выбрать минимальные значения и тренажеры, где тело занимает положение сидя и лежа без осевых нагрузок. Так можно заниматься два раза в неделю в зале по 30-40 минут. Остальное время — это ходьба 6-8 тысяч шагов в день", — уточнил Ерастов.
Также в этом возрасте подойдут пилатес, йога, плавание. А вот силовые лучше свести к минимуму и проводить их только на тренажерах сидячего и лежачего типа.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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