Оставайся стройной в любое время года: 4 правила, чтобы не набрать вес за зиму

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Врач, нутрициолог и консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения Юлия Ковалева назвала причины того, что зимой многие люди начинают больше есть.

Фото: https://www.freepik.com Диета

"Первое — физиология. В холодную погоду организм тратит гораздо больше энергии на поддержание нормального теплообмена. Чтобы компенсировать потерю энергии, необходимы калории. Больше еды — больше энергии", — цитирует эксперта "СЭ".

Также зимой из-за нехватки дневного света у многих нарушаются циркадные ритмы, что влияет на выработку гормона грелина, который увеличивается и влияет на аппетит.

"Из-за отопления, обогревателей и теплой одежды мы потеем не меньше, чем летом. Организм может обезвоживаться. Это тоже может привести к перееданию, поскольку многие путают жажду с чувством голода", — отметила врач.

Также зимой к перееданию могут привести недостаток движение, и время, которое человек сидит дома.

Ковалева дала рекомендации, чтобы не переедать зимой:

Ежедневно ешьте цельнозерновые крупы, овощи, фрукты, полезные жиры и белок.

Увеличьте физическую активность. Добавьте в жизнь прогулки, плавание, йогу.

Найдите альтернативные источники наслаждения вместо еды: проводите время с любимыми людьми, занимайтесь хобби, смотрите хорошие фильмы и читайте книги.

Не ешьте от скуки или стресса. Нужно уметь различать настоящий голод от желания заесть эмоции.