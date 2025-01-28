Оставайся стройной в любое время года: 4 правила, чтобы не набрать вес за зиму

Врач, нутрициолог и консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения Юлия Ковалева назвала причины того, что зимой многие люди начинают больше есть.
"Первое — физиология. В холодную погоду организм тратит гораздо больше энергии на поддержание нормального теплообмена. Чтобы компенсировать потерю энергии, необходимы калории. Больше еды — больше энергии", — цитирует эксперта "СЭ".
Также зимой из-за нехватки дневного света у многих нарушаются циркадные ритмы, что влияет на выработку гормона грелина, который увеличивается и влияет на аппетит.
"Из-за отопления, обогревателей и теплой одежды мы потеем не меньше, чем летом. Организм может обезвоживаться. Это тоже может привести к перееданию, поскольку многие путают жажду с чувством голода", — отметила врач.
Также зимой к перееданию могут привести недостаток движение, и время, которое человек сидит дома.
Ковалева дала рекомендации, чтобы не переедать зимой:
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