Секрет успешной женщины-бодибилдера или как накачать мышцы без вреда здоровью

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Бодибилдинг, также как и другие виды спорта, может нести риски для женщин. Опасности варьируются от небольших до крайне серьезных.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка держит гирю

Здесь важно учитывать: интенсивность тренировок; генетическую предрасположенность; питание; общее состояние здоровья. У женщин от занятий бодибилдингом бывают гормональные нарушения.

Аменорея (отсутствие менструации)

Интенсивные тренировки могут влиять на нормальное функционирование репродуктивной системы. Это может привести к отсутствию менструации, что повышает риск развития остеопороза и бесплодия.

Нарушение баланса гормонов

Перетренированность и недостаток калорий могут нарушать баланс между эстрогеном и тестостероном. Из-за этого портятся состояния кожи, волос, снижается либидо, появляются проблемы с настроением и сном.

Травмы суставов и связок

Большие нагрузки на суставы могут привести к растяжениям, разрывам связок, артриту и другим травмам. У женщин, как правило, более слабые связки и суставы, чем у мужчин.

Психологические проблемы

Когда женщина зацикливается на достижении идеального тела, это может привести к стрессу, тревоге и депрессии.

Чтобы минимизировать риски, нужно:

Соблюдать правильную технику выполнения упражнений — работа с тренером поможет избежать травм.

Обеспечить организм достаточным количеством белков, углеводов, жиров, витаминов и минералов.

Грамотно составить тренировочную программу. При этом важно учитывать индивидуальные особенности.

Регулярно посещать врача и проходить обследования.

Отказаться от спортивной фармакологии — применения стероидов и других препаратов.

Бодибилдинг может быть безопасным и даже полезным для женщин, если подойти к нему ответственно, пишет sportmk. ru.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена.

