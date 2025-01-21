Можно ли превратить жир в мышцы? Ответ эксперта тебя удивит!

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Фитнес-эксперт Эдуард Каневский развеял два распространённых мифа, связанных с тренировками.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Пивной живот

Как сообщает "Москва 24", специалист объяснил, что многие заблуждаются, считая, что занятия в тренажёрном зале подходят только после потери веса. Он подчеркнул, что важно подходить к процессу комплексно: наладить питание, добавить кардиотренировки и регулярно посещать зал.

Каневский уточнил, что при правильном сочетании видов нагрузок можно одновременно сжигать жир и набирать мышечную массу.

Ещё одним мифом эксперт назвал утверждение, будто во время тренировок жир превращается в мышцы, а при прекращении занятий мышцы снова превращаются в жир. Он пояснил, что жировая масса и мышечная ткань — это совершенно разные соединения, которые никак не могут переходить друг в друга.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.



Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

