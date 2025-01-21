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Спорт и отказ от алкоголя меняют жизнь! Александр Кержаков рассказал о новом этапе

0:53
Спорт

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков рассказал о том, как отказ от алкоголя отразился на его жизни.

Александр Кержаков
Фото: fc-zenit.ru by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Александр Кержаков

Как пишет издание "Чемпионат", экс-футболист отметил, что стал чувствовать себя значительно лучше.

Он объяснил, что одной из причин улучшения самочувствия стало отсутствие стресса. Однако Кержаков признался, что в периоды работы тренером ему часто приходится болеть.

Кроме того, он поделился мотивами, которые подтолкнули его к такому шагу. По его словам, он захотел лучше понять, как отказ от алкоголя влияет на организм.

В результате Александр стал уделять внимание утренним занятиям спортом. Это помогло ему осознать, что не хочется разрушать достигнутые результаты из-за кратковременного удовольствия от алкоголя.

Уточнения

Алекса́ндр Анато́льевич Кержако́в (27 ноября 1982, Кингисепп, Ленинградская область) — российский футболист и тренер. Лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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