Твой пресс мечты за 3 дня! Так тренируется легенда фитнеса

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Фитнес-эксперт Крис Херия поделился своим видением идеальной тренировки для создания рельефного пресса.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

В интервью изданию Men Today он предложил комплекс, состоящий из 20 упражнений, которые следует выполнять каждые три дня.

По его мнению, основной упор стоит сделать на разнообразные вариации планки, такие как классическая, с отведением ноги, с подъёмом таза, со скручиваниями, с прыжками и с динамичным разведением ног. Также в программу входят такие движения, как "колени-грудь" в планке и касания в упоре лёжа.

Дополнительно Крис рекомендует выполнять упражнения на скручивание: классические, с поднятыми ногами, "русские скручивания", велосипед, а также подъём ног, ножницы и "лодочку".

Такой комплекс, по его словам, обеспечивает полноценную нагрузку на мышцы живота и помогает добиться желаемого результата.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

