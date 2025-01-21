Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё объяснил, почему завершил карьеру: это больше, чем победа в гонке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, рассказал о своём решении завершить спортивную карьеру.
Он отметил, что это было непростое решение, которое он принял после долгих размышлений.
По словам Бё, решающим фактором стало то, что он увидел в глазах своей жены, когда она наблюдала за ним и детьми.
"Я заметил, что когда я танцевал с детьми вокруг кухонного островка, жена улыбалась и смеялась, это было нечто большее, чем победа в гонке", — сказал Бё.
Бё подчеркнул, что его жена хотела бы видеть его дома, а не продолжать карьеру, которая отнимала у них много времени и не позволяла проводить время с семьёй.
Спортсмен добавил, что он рад, что решился на такой шаг.
"У нас была жизнь, которая была немного приостановлена из-за этого вида спорта", — отметил Бё, которого цитирует TV2.
В результате, несмотря на предыдущие заявления о том, что он останется в спорте до Олимпиады-2026, Йоханнес Бё объявил о своём решении завершить карьеру в 2025 году. Он объяснил это тем, что хочет больше времени проводить с семьёй и наслаждаться жизнью.
Йоха́ннес Ти́ннес Бё (норв. Johannes Thingnes Bø; род. 16 мая 1993, Стрюн, Согн-ог-Фьюране) — норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион (трижды в личных гонках), 20-кратный чемпион мира (10 раз в личных гонках).
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