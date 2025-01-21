Непомнящий критикует Зенит за дорогостоящий трансфер бразильца: нет смысла в таких тратах

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный российский тренер Валерий Непомнящий выразил своё мнение относительно перехода бразильского полузащитника Луиса Энрике из "Ботафого" в "Зенит".

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

20 января петербургский клуб официально объявил о заключении контракта с игроком.

Непомнящий подчеркнул в разговоре с "Чемпионатом", что в текущих условиях, когда нет участия в европейских турнирах и международных матчах, нет смысла в таких значительных расходах на приобретение игроков.

"В сегодняшних условиях, когда нет еврокубков и международных матчей, нет смысла в таких тратах", — сказал Непомнящий.

Тренер считает, что в такой ситуации важно сосредоточиться на развитии молодых игроков и повышении уровня чемпионата. Он не понимает, почему "Зенит" решил подписать Энрике.

Непомнящий привёл в пример переход Малкома и Вендела, отметив, что такие игроки часто приходят в команду, а затем покидают её за значительные суммы. Однако он сомневается в целесообразности трансфера Энрике в "Зенит", учитывая риски, связанные с его уходом.

Уточнения

Луи́с Энри́ке Андре́ Ро́за да Си́лва (порт.-браз. Luiz Henrique André Rosa da Silva; род. 2 января 2001, Петрополис, Рио-де-Жанейро), или же просто Луи́с Энри́ке (порт.-браз. Luiz Henrique) — бразильский футболист, вингер клуба «Зенит» и сборной Бразилии.



Вале́рий Кузьми́ч Непо́мнящий (род. 7 августа 1943, Славгород, Алтайский край, СССР) — советский и российский футбольный тренер и функционер.

