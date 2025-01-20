Российский лыжник Омар Худиев безоговорочно пришел первым в швейцарской гонке Engadin La Diagonela среди любителей, однако его так и не признали победителем.
Результат Худиева аннулировали после проверки его инвентаря. Оказалось, что на лыжах были остатки фторсодержащих средств, которые в Европе под запретом, сообщает "Царьград".
Во время гонки на 43 километра классическим стилем россиянин продемонстрировал отличный результат — 2 часа 1 минута 41 секунда, опередив ближайшего соперника почти на три минуты.
Позднее Худиев рассказал, что его экипировка и вправду не соответствовала требованиям. Он признался, что не стал подготавливать отдельный комплект лыж для участия в гонке, хотя знал о новых правилах.
Швейца́рия — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.
2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.