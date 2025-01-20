Российского лыжника лишили победы в Швейцарии: что произошло?

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Российский лыжник Омар Худиев безоговорочно пришел первым в швейцарской гонке Engadin La Diagonela среди любителей, однако его так и не признали победителем.

Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Катание на лыжах

Результат Худиева аннулировали после проверки его инвентаря. Оказалось, что на лыжах были остатки фторсодержащих средств, которые в Европе под запретом, сообщает "Царьград".

Во время гонки на 43 километра классическим стилем россиянин продемонстрировал отличный результат — 2 часа 1 минута 41 секунда, опередив ближайшего соперника почти на три минуты.

Позднее Худиев рассказал, что его экипировка и вправду не соответствовала требованиям. Он признался, что не стал подготавливать отдельный комплект лыж для участия в гонке, хотя знал о новых правилах.

Уточнения

Швейца́рия — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

