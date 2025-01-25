Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть

Сколько нужно заниматься спортом, чтобы быть в хорошей форме и быть здоровым?

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Мета-анализ, объединяющий 116 исследований о связи аэробных кардионагрузок с похудением, говорит о том, что чем дольше мы бегаем (плаваем, катаемся на велосипеде), тем больше времени нужно на это уделять, если хотим худеть и дальше.

Ученые сравнили данные почти 7000 человек за несколько лет и выяснили, что начинающим "атлетам" хватало 30-минутных аэробных упражнений трижды в неделю, чтобы интенсивно сбрасывать вес. Однако, если не наращивалась время и силу тренировок, то эффект попросту теряется, пишет KP. RU.

Эндокринолог Зухра Павлова уверена, что одними монотонными упражнениями не добьешься стабильного, а главное — здорового снижения веса. Для этого необходимо соблюдать шесть правил: правильное питание; силовые тренировки; здоровый сон; меньше стрессовых ситуаций; обязательная разминка перед тренировкой; занятия спустя 1-2 часа после пробуждения.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

