Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пульверизатор против кошки: эффективен ли этот метод воспитания
Китайские SUV лидируют на российском рынке в 2024 году
Скоростной путь на Марс: ядерный двигатель сделает миссии в космос безопаснее — испытания уже пройдены
Две столовые ложки этого продукта сжигают жир в печени и помогают пациентам с аутоиммунными заболеваниями
Не упустите шанс увидеть цветение: 10 домашних растений с удивительными цветами
Ричард Гир и его молодая жена рассказали о своём счастье в эмиграции
Обогреватель для дома: что важно знать перед покупкой
В Красноармейском районе Челябинской области планируется создание особой экономической зоны
Элегантность и зрелость: стиль, который работает на вас

Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть

Спорт

Сколько нужно заниматься спортом, чтобы быть в хорошей форме и быть здоровым?

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Мета-анализ, объединяющий 116 исследований о связи аэробных кардионагрузок с похудением, говорит о том, что чем дольше мы бегаем (плаваем, катаемся на велосипеде), тем больше времени нужно на это уделять, если хотим худеть и дальше.

Ученые сравнили данные почти 7000 человек за несколько лет и выяснили, что начинающим "атлетам" хватало 30-минутных аэробных упражнений трижды в неделю, чтобы интенсивно сбрасывать вес. Однако, если не наращивалась время и силу тренировок, то эффект попросту теряется, пишет KP. RU.

Эндокринолог Зухра Павлова уверена, что одними монотонными упражнениями не добьешься стабильного, а главное — здорового снижения веса. Для этого необходимо соблюдать шесть правил: правильное питание; силовые тренировки; здоровый сон; меньше стрессовых ситуаций; обязательная разминка перед тренировкой; занятия спустя 1-2 часа после пробуждения.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Авто
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту Аудио 
Собчак высказалась о номинации российского актёра Юрия Борисова на Оскар
Шоу-бизнес
Собчак высказалась о номинации российского актёра Юрия Борисова на Оскар Аудио 
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Недвижимость
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Последние материалы
Новый взгляд на классические техники окрашивания для брюнеток
Стильные акценты: как обновить ванную за один день
Идеальный гарнир за 20 минут: как сделать рис рассыпчатым
Глава Volkswagen о важности Китая для автоиндустрии
Не только вкусно, но и опасно: чем грозит постоянное употребление сосисок и наггетсов
Пять безумно красивых хвойных растений для вашего сада
Удивительный сорт огурцов, который приносит урожай за 1,5 месяца
Как кошки решают, с кем из хозяев спать: главные факторы выбора
Безинъекционный ботокс: эффективная альтернатива уколам или пустая надежда?
Упаковка или развес: как выбрать безопасные огурцы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.