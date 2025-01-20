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Махачев считает, что бой с Царукяном всё же состоится

0:46
Спорт

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что все еще может встретиться в окгатоне с Арманом Царукяном.

Прием "треугольник" в ММА
Фото: flickr.com by Eric Langley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Прием "треугольник" в ММА

Их поединок должен был состояться 19 января в США, но в последний момент Царукян снялся с боя из-за травмы спины.

"Хочу ли, чтобы бой с Царукяном все-таки состоялся? Мне без разницы. Уложись в легкий вес — и погнали! Кто угодно. Это не моя работа — выбирать соперников", — цитирует Махачева пресс-служба промоушена.

Бразилец Ренато Мойкано, который вышел на замену Царукяну, проиграл дагестанскому бойцу. Махачев победил его удушающим приемом в первом раунде, пишет sportmk. ru.

Уточнения

Исла́м Рамаза́нович Маха́чев (род. 27 октября 1991, Махачкала, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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