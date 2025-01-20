Махачеву достался самый жирный кусок! Сколько заработали бойцы UFC 311?

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Боец ММА Умар Нурмагомедов не считает себя проигравшим в титульном поединке против Мераба Двалишвили на UFC 311. Однако дагестанец уступил грузину единогласным решением судей.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чемпионский пояс UFC

Умар стал первым Нурмагомедовым в ММА, кто потерпел поражение. При этом сам претендент на пояс два раза уже отказался считать себя проигравшим, пишет sportmk. ru.

"Никаких оправданий. Я стану чемпионом. Остальное неважно. Хвала Аллаху в любом положении. И я не считаю, что я проиграл этот бой. Если даже весь мир будет убеждать меня в обратном. Разберусь с травмами и снова в строй", — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Сколько без учета бонусов заработали бойцы: Мераб Двалишвили — 500 тысяч долларов; Ренато Мойкано — 250 тысяч долларов; Ислам Махачев — 200 тысяч долларов; Умар Нурмагомедов — 100 тысяч долларов.

Кстати, бой Двалишвили и Нурмагомедова назвали "Лучшим боем вечера".

Уточнения

Ума́р Магомеднаби́евич Нурмагоме́дов (род. 3 января 1996, Кизилюрт, Дагестан) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC.

