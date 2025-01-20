Мужчинам не место в женском спорте! Трамп снова высказался против трансгендеров на турнирах

Дональд Трамп заявил, что намерен "держать мужчин подальше от женского спорта". Президент США уверен, что "мужчинам не место в женском спорте".

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Политик пообещал принять меры по ограничению участия трансгендеров в женских соревнованиях, назвав это вопросом справедливости.

Высказывания Трампа вызвали бурную реакцию, разделив общество на тех, кто поддерживает защиту женского спорта, и тех, кто видит в этом ущемление прав человека, сообщает KP. RU.

Напомним, что три года назад Трамп заявил о недопустимости участия мужчин в женских соревнованиях. Политик раскритиковал своих советников, которые рекомендовали ему не поднимать этот вопрос.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (2025— н. в. ) президент США.

