Мужчинам не место в женском спорте! Трамп снова высказался против трансгендеров на турнирах

Дональд Трамп заявил, что намерен "держать мужчин подальше от женского спорта". Президент США уверен, что "мужчинам не место в женском спорте".
Политик пообещал принять меры по ограничению участия трансгендеров в женских соревнованиях, назвав это вопросом справедливости.
Высказывания Трампа вызвали бурную реакцию, разделив общество на тех, кто поддерживает защиту женского спорта, и тех, кто видит в этом ущемление прав человека, сообщает KP. RU.
Напомним, что три года назад Трамп заявил о недопустимости участия мужчин в женских соревнованиях. Политик раскритиковал своих советников, которые рекомендовали ему не поднимать этот вопрос.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (2025—н. в.) президент США.
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