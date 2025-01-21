Тренер Смирнова раскрыла секрет идеальных приседаний для красоты тела

Фитнес-тренер по воздушной гимнастике Анна Смирнова рассказала о пяти эффективных видах приседаний, которые помогут укрепить ягодичные мышцы и улучшить здоровье спины.
Приседания задействуют крупные группы мышц, улучшают координацию, развивают гибкость и укрепляют суставы.
Классические приседания равномерно распределяют нагрузку между передней и задней поверхностями бедра. Это базовое упражнение, которое нужно освоить, прежде чем переходить к другим видам.
Плие направлены на проработку внутренней части бедра и ягодиц, при этом передняя часть ног почти не нагружается.
Приседания сумо эффективно прорабатывают ягодицы благодаря сильному отведению таза назад, а также задействуют заднюю и внутреннюю поверхности бедра.
Приседания с узкой постановкой ног акцентируют нагрузку на переднюю поверхность бедра, минимально задействуют ягодицы.
А приседания на одной ноге развивают мышцы ног и улучшают равновесие, но требуют хорошей подготовки и координации.
Смирнова подчеркнула, что приседания полезны не только с эстетической точки зрения. Они укрепляют позвоночник, защищают поясницу от перегрузок, а также поддерживают здоровье сердца. Чтобы избежать травм, важно разогреть мышцы перед тренировкой и следить за техникой выполнения.
Регулярные тренировки с правильной техникой дают заметный результат уже через шесть недель.
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. Приседание считается[кем?] одним из важнейших упражнений в силовом спорте, а также используется в качестве дополнительного в процессе подготовки спортсменов практически всех спортивных дисциплин.
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