Фитнес-тренер Егор Фукалов рассказал, в какой последовательности проводить тренировку

Фитнес-тренер Егор Фукалов поделился советами о том, как правильно выстраивать тренировочный процесс для максимальной эффективности. Специалист рекомендует начинать занятия с крупных мышечных групп, таких как ноги, спина и грудь. Эти мышцы требуют больше энергии, поэтому их проработка эффективнее в начале тренировки, когда силы на максимуме.
Тренер советует прорабатывать мышцы кора, к которым относятся пресс, мышцы спины, таза и диафрагма, в самом начале занятия. Это не только разогревает тело, но и подготавливает его к основной нагрузке, помогая избежать травм.
Базовые упражнения, такие как приседания, отжимания и подтягивания, лучше выполнять в первой половине тренировки. Они задействуют как крупные, так и мелкие мышцы.
Новичкам Фукалов рекомендует начинать с простого плана: разминка, базовые упражнения и растяжка. Такой подход позволяет адаптироваться к нагрузкам и избежать ошибок.
Еще один важный принцип, по мнению тренера, — это приоритет слабых мышц. Такой временный метод помогает устранить мышечный дисбаланс и достичь гармоничного развития тела.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.