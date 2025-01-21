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Фитнес-тренер Егор Фукалов рассказал, в какой последовательности проводить тренировку

Грамотная тренировка: с каких упражнений лучше начинать и почему
1:16
Спорт

Фитнес-тренер Егор Фукалов поделился советами о том, как правильно выстраивать тренировочный процесс для максимальной эффективности. Специалист рекомендует начинать занятия с крупных мышечных групп, таких как ноги, спина и грудь. Эти мышцы требуют больше энергии, поэтому их проработка эффективнее в начале тренировки, когда силы на максимуме.

Фитнес-тренер Карина Ходова
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Фитнес-тренер Карина Ходова

Тренер советует прорабатывать мышцы кора, к которым относятся пресс, мышцы спины, таза и диафрагма, в самом начале занятия. Это не только разогревает тело, но и подготавливает его к основной нагрузке, помогая избежать травм.
Базовые упражнения, такие как приседания, отжимания и подтягивания, лучше выполнять в первой половине тренировки. Они задействуют как крупные, так и мелкие мышцы.

Новичкам Фукалов рекомендует начинать с простого плана: разминка, базовые упражнения и растяжка. Такой подход позволяет адаптироваться к нагрузкам и избежать ошибок.

Еще один важный принцип, по мнению тренера, — это приоритет слабых мышц. Такой временный метод помогает устранить мышечный дисбаланс и достичь гармоничного развития тела.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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