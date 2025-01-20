Главные ошибки в фитнесе, которые тормозят ваш прогресс

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Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о главных ошибках в фитнесе, которые приводят к остановке прогресса и ухудшению самочувствия, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: Freepik by Designed by Freepik Групповой фитнес

"Первое, что следует сделать, это отказаться от напитков с кофеином после тренировки. Особенно от кофе и энергетиков. Любая физическая нагрузка — это стресс для организма. При стрессе высвобождается гормон кортизол. Хронически высокий уровень этого гормона приводит к большим проблемам со здоровьем, включая развитие воспалений", — объяснила эксперт.

Специалист рекомендует уделять не менее восьми часов сна каждую ночь, поскольку в период глубокого сна вырабатывается гормон роста, способствующий росту тканей и восстановлению мышц.

Соболь отмечает важность периодического отдыха и предостерегает от чрезмерной нагрузки на организм частыми высокоинтенсивными тренировками. Оптимальным режимом занятий считается 3-4 раза в неделю, с обязательным перерывом между тренировками продолжительностью не менее 24 часов, чтобы избежать истощения, нарушения обмена веществ и травм.

Кроме того, эксперт выделяет распространенные ошибки, к которым относятся игнорирование упражнений на миофасциальное расслабление (МФР), недостаточная заминка и растяжка, неправильное питание, хронический стресс и восприятие тренировок как наказания.

"Давайте не забывать про белок. Если после тренировки не есть необходимое количество белка, то появятся усталость и слабость, процесс восстановления затянется. Еще есть вероятность потери мышечной массы", — подытожила тренер.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.



Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

