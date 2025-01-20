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Когда кардиотренировки оказываются неэффективными?

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Спорт

Фитнес-тренер Елена Беляева подчеркнула, что кардиотренировки не помогут набрать мышечную массу. Они ориентированы на улучшении работы сердца и лёгких, сообщает "Спорт-Экспресс".

Женщина бежит в купальнике
Фото: flickr.com by Hypnotica Studios Infinite from Toms River, New Jersey, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина бежит в купальнике

Кардионагрузки могут оказаться неэффективными, если цель — проработать конкретные группы мышц. К примеру, для укрепления спины или плечевого пояса лучше подойдут упражнения с использованием свободных весов.

"Кардиотренировки прекрасно подходят для улучшения общей физической формы. Но в определенных случаях потребуется уделить время силовым тренировкам", — подчеркнула эксперт.

Также тренер отметила несколько противопоказаний для кардиотренировок. К ним относятся онкологические заболевания, серьезные нарушения работы сердца и обострения хронических заболеваний. Поэтому перед началом кардио обязательно стоит проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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