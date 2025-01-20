Почему тренировки на голодный желудок могут быть вредны?

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Фитнес-тренер Елена Соболь отметила, что интенсивные тренировки на голодный желудок могут привести к нежелательным реакциям со стороны организма, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: pxhere тренировка

Недостаток углеводов может привести к снижению уровня сахара в крови у спортсмена, что негативно скажется как на тренировочном процессе, так и на общем самочувствии. В результате этого возрастает выработка кортизола — гормона стресса, который способен ослаблять иммунную систему и способствовать накоплению лишнего веса. Тренировки натощак истощают ресурс энергии, вызывая быструю усталость и увеличивая вероятность получения травм.

Кроме того, эксперт выделила группы людей, для которых интенсивные тренировки на голодный желудок категорически не рекомендуется. К ним относятся беременные женщины, спортсмены с низким артериальным давлением, а также лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и эндокринными нарушениями.

"Людям, проживающим в условиях жаркого климата, также следует отказаться от интенсивных тренировок натощак из-за чрезвычайно высокого риска обезвоживания", — заключила тренер.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

