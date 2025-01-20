Названо лучшее время суток для занятий спортом

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1:30
Спорт

Исследования показывают, что время физической активности играет важную роль в управлении уровнем сахара в крови. Регулярные тренировки способствуют тому, что глюкоза быстрее усваивается клетками, улучшая чувствительность к инсулину и снижая риск развития резистентности.

Тренажёр
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тренажёр

Особенно эффективными оказываются упражнения во второй половине дня или вечером. В исследовании, опубликованном в Diabetologia в 2022 году, отмечено, что участники, тренировавшиеся после обеда, уменьшили резистентность к инсулину на 18%, а те, кто занимался вечером, — на 25%. Утренняя активность, хотя и полезна для общего здоровья, такого эффекта не показала.

Какие упражнения выбирать?

Аэробные нагрузки, такие как ходьба, плавание и бег, помогают улучшить работу сердечно-сосудистой системы и регулировать уровень сахара. Силовые тренировки два-три раза в неделю увеличивают мышечную массу и улучшают усвоение глюкозы. Йога и растяжка способствуют снижению стресса, что также положительно сказывается на метаболизме.

Важно помнить, что любая физическая активность лучше, чем её отсутствие. Если дневные и вечерние занятия вам неудобны, утренние тренировки всё равно принесут пользу. Найдите время, которое подходит именно вам, и оставайтесь последовательны.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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