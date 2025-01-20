Вот когда можно ожидать первых результатов от тренировок

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Фитнес-тренер Юрий Аверьянов рассказал, сколько времени потребуется для достижения первых результатов в тренировках.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

По словам специалиста, новички могут увидеть заметные изменения уже через 1-2 месяца при условии, что тренировки будут проводиться по грамотно составленному плану.

За первые 6-12 месяцев прирост мышечной массы может составлять от 0,2 до 2 килограммов в месяц, уточнил эксперт.

Аверьянов подчеркнул, что важнейшую роль в этом процессе играют восстановление и правильный режим, пишет журнал Men Today.

Он посоветовал спать не менее 7 часов в сутки, употреблять достаточное количество белка и соблюдать небольшой профицит калорий для стимулирования роста мышц.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

