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Зона кроссфита и кардиотренажёры: как выбрать идеальный фитнес-клуб

0:55
Спорт

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина дала россиянам советы по выбору подходящего фитнес-клуба.

Спортзал
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Спортзал

Как сообщает NEWS. ru, эксперт подчеркнула, что зал должен быть оснащён оборудованием, обеспечивающим полноценные тренировки всех групп мышц.

В перечень необходимого оборудования входят тренажёры для жимов, тяги, приседаний, разгибаний и сгибаний ног, а также для тренировки пресса и спины. По словам Силиной, кардиозона должна включать беговые дорожки, велотренажёры и эллипсоиды.

Кроме этого, эксперт отметила важность наличия в зале свободных весов, ковриков, эспандеров, медболов и фитболов.

"Здорово, если в тренажерном зале присутствует зона функционального тренинга и для занятий кроссфитом", — добавила эксперт.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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