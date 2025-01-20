Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каким президентом вы бы стали? Узнайте по месяцу рождения
Идеальная краска для ванной: как выбрать и не прогадать
Ошибки в уходе за цикламеном: как правильно вносить подкормку
Мамонты снова появятся в мире: как это возможно?
Енот в квартире: все, что нужно знать перед решением
Стоимость аренды жилья в России стала снижаться
Россиян предостерегли от рефинансирования ипотеки в одном случае
Как продлить жизнь собаке? Правила, которые должен знать каждый хозяин
Как понимание аутизма помогает улучшить жизнь аутичных людей

Не только еда: шесть неожиданных причин прибавки в весе

2:01
Спорт

Многие, начавшие тренироваться, удивляются, почему вес вместо уменьшения вдруг начинает расти. Подобные изменения — нормальный процесс, связанный с адаптацией организма к нагрузкам. Об этом рассказал тренер Егор Фукалов.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Первая причина — восстановление мышц. После физической нагрузки мышцы притягивают больше воды, что помогает восстановлению тканей. Это нормальный процесс, который может длиться от одного до трёх дней. У новичков отёчность встречается чаще из-за непривычных нагрузок.

Причина номер два — обезвоживание. Тренировки провоцируют сильную потерю жидкости через потоотделение. Если не восполнять её вовремя, организм начнёт удерживать воду, чтобы компенсировать дефицит. Это может вызвать временные отёки и колебания веса.

В-третьих-может измениться состав тела. Вес — это не только жир. После тренировок мышцы восстанавливаются, жидкость скапливается в тканях, а рост мышечной массы приводит к увеличению плотности тела. Хотя вес может расти, тело при этом становится более подтянутым.

Четвертой причиной может быть калорийный профицит. Многие, потратив много энергии в спортзале, позволяют себе "поощрить" себя калорийными блюдами или перекусами. Это может свести все усилия на нет и даже привести к набору лишних килограммов.

Увеличение аппетита-пятая причина. После интенсивных нагрузок организм требует больше пищи для восстановления. Повышенный аппетит может стать причиной переедания, если не следить за рационом.

Шестая причина-злоупотребление белками и углеводами.

Новички часто думают, что для успеха нужно много белков и углеводов. Однако их избыток может не только замедлить прогресс, но и привести к набору веса.

Уточнения

Вес согласно операциональному определению — сила, с которой тело действует на опору (или подвес, или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести. Единица измерения веса в системе СИ — ньютон, в системе СГС — дина.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Шоу-бизнес
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги Аудио 
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Венесуэла стабилизировала экономику и готова к давлению Трама Любовь Степушова Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Последние материалы
Стоимость аренды жилья в России стала снижаться
Россиян предостерегли от рефинансирования ипотеки в одном случае
Как продлить жизнь собаке? Правила, которые должен знать каждый хозяин
Как понимание аутизма помогает улучшить жизнь аутичных людей
Почему тренировки на голодный желудок могут быть вредны?
На страже неба: Греция разрабатывает революционную систему защиты от турецких дронов
Гречка полезна, но с одним условием: узнайте, каким
Кнопка "сушка" на кондиционере, о которой мало кто знает
Навязчивые мысли и действия: что делать, если ОКР мешает жить
Наконец-то подсчитали! Раскрыта сумма потерь Евросоюза от остановки транзита газа через Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.