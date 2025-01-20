Не только еда: шесть неожиданных причин прибавки в весе

2:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие, начавшие тренироваться, удивляются, почему вес вместо уменьшения вдруг начинает расти. Подобные изменения — нормальный процесс, связанный с адаптацией организма к нагрузкам. Об этом рассказал тренер Егор Фукалов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Весы

Первая причина — восстановление мышц. После физической нагрузки мышцы притягивают больше воды, что помогает восстановлению тканей. Это нормальный процесс, который может длиться от одного до трёх дней. У новичков отёчность встречается чаще из-за непривычных нагрузок.

Причина номер два — обезвоживание. Тренировки провоцируют сильную потерю жидкости через потоотделение. Если не восполнять её вовремя, организм начнёт удерживать воду, чтобы компенсировать дефицит. Это может вызвать временные отёки и колебания веса.

В-третьих-может измениться состав тела. Вес — это не только жир. После тренировок мышцы восстанавливаются, жидкость скапливается в тканях, а рост мышечной массы приводит к увеличению плотности тела. Хотя вес может расти, тело при этом становится более подтянутым.

Четвертой причиной может быть калорийный профицит. Многие, потратив много энергии в спортзале, позволяют себе "поощрить" себя калорийными блюдами или перекусами. Это может свести все усилия на нет и даже привести к набору лишних килограммов.

Увеличение аппетита-пятая причина. После интенсивных нагрузок организм требует больше пищи для восстановления. Повышенный аппетит может стать причиной переедания, если не следить за рационом.

Шестая причина-злоупотребление белками и углеводами.

Новички часто думают, что для успеха нужно много белков и углеводов. Однако их избыток может не только замедлить прогресс, но и привести к набору веса.

Уточнения

Вес согласно операциональному определению — сила, с которой тело действует на опору (или подвес, или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести. Единица измерения веса в системе СИ — ньютон, в системе СГС — дина.



