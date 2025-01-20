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Тренер Глазатов объяснил, почему привычные тренировки больше не работают

Тренировочное плато: как его распознать и что предпринять для прогресса
1:22
Спорт

Застой в тренировках — проблема, с которой сталкиваются многие. О том, как преодолеть тренировочное плато, рассказал фитнес-тренер Егор Глазатов. По его словам, плато наступает, когда мышцы привыкают к однообразной нагрузке, и прогресс останавливается.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Узнать это можно по таким признакам, как снижение силовых показателей, отсутствие мотивации, раздражительность, отсутствие заметных результатов в течение месяца или снижение аппетита.

Например, мужчина больше не может увеличить показатели в жиме штанги, а девушка, похудевшая на 10 кг, не может сбросить оставшиеся килограммы. По словам эксперта, главная ошибка — слишком частые тренировки без отдыха, которые приводят к перетренированности.

Чтобы преодолеть плато, нужно дать организму отдых на 1-2 недели, пересмотреть тренировочный план, добавив новые упражнения, и наладить восстановление.

Качественный сон, разнообразие в нагрузках и правильное питание играют ключевую роль в возвращении прогресса. Если застой сохраняется, лучше обратиться к тренеру, который составит индивидуальную программу. Плато — это не повод сдаваться. Грамотный подход поможет вернуться к результатам и достичь новых высот.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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