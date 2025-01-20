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Юрий Желудков призвал Зенит готовить молодёжь, а не тратить огромные деньги на иностранцев

1:42
Спорт

Бывший игрок "Зенита" Юрий Желудков высказал своё мнение относительно информации о готовности клуба из Санкт-Петербурга заплатить 35 миллионов евро за вингера "Ботафого" Луиса Энрике.

ФК "Зенит"
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ФК "Зенит"

По словам Желудкова, богатые клубы могут позволить себе такие траты. Однако он считает, что в нынешних условиях такие расходы на иностранных игроков нецелесообразны. Желудков отметил, что "Зенит" не уделяет должного внимания развитию своих молодых игроков, предпочитая приобретать уже состоявшихся футболистов.

Он также подчеркнул, что "Краснодар" идёт по другому пути, развивая свою академию и готовя своих воспитанников к профессиональному футболу. В отличие от этого, академия "Зенита" существует скорее формально, и молодые игроки часто уходят в другие команды, не успев проявить себя в составе сине-бело-голубых.

"У "Зенита" академия нужна для галочки. Есть хорошие пацаны, но все расходятся по другим командам, к "Зениту" они не готовы. Там нужно проявлять себя прямо сейчас, сегодня. Поэтому берут Энрике за 35 миллионов. Это неправильный подход",- сказал Желудков в беседе с "Чемпионатом".

Желудков выразил недовольство тем, что "Зенит" выбирает игроков, которые уже достигли определённого уровня, вместо того чтобы вкладывать ресурсы в развитие своих талантов. Он считает, что такой подход может привести к проблемам в долгосрочной перспективе, так как команда будет зависеть от ограниченного числа игроков.

Уточнения

Юрий Владимирович Желудков (8 марта 1959, Ленинград, СССР) — советский футболист. 

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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