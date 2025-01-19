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Скорость ходьбы: простой способ проверить здоровье и выносливость

1:58
Спорт

Количество шагов, которые человек может пройти за 60 секунд, является важным показателем физической формы. Чем выше темп, тем лучше работает сердечно-сосудистая система, мышцы и общая координация. Об этом сообщил врач-реабилитолог клиники Mayo Clinic Майкл Джойнер. По его словам, скорость ходьбы тесно связана с долголетием и состоянием здоровья в целом.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Исследования показывают, что 90-110 шагов в минуту — это базовый уровень, подходящий для начинающих. Темп 120-130 шагов говорит о хорошей выносливости, а 140 шагов и более указывают на отличную физическую подготовку. Регулярная проверка количества шагов помогает отслеживать прогресс, улучшать результаты и укреплять здоровье.

Увеличить скорость ходьбы можно с помощью нескольких простых методов. Например, интервальные тренировки, в которых умеренный темп чередуется с быстрым, развивают выносливость. Укрепление нижней части тела — приседания, выпады и упражнения для икроножных мышц — помогает делать шаги быстрее и увереннее. Также полезны прогулки в гору, которые задействуют основные группы мышц и усиливают работу сердечно-сосудистой системы.

Важно обращать внимание на технику. Более короткие и частые шаги в сочетании с правильной осанкой позволяют двигаться быстрее. Для тех, кто хочет усложнить задачу, можно добавить утяжеление: носить жилет с небольшим весом или держать гантели во время ходьбы.

Ходьба — доступный и эффективный способ поддерживать здоровье. Регулярные тренировки улучшают не только физическую форму, но и общее самочувствие. Прогулки помогают укрепить мышцы, улучшить работу сердца и даже продлить жизнь.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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