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Ягодичный мостик: как это упражнение меняет вашу физическую форму

1:32
Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о пользе ягодичного мостика. По ее словам, у упражнения есть ряд неоспоримых преимуществ, поэтому его часто включают во многие тренировочные программы, сообщает "Спорт-Экспресс".

ягодичный мост
Фото: freepik
ягодичный мост

"Во время выполнения ягодичного мостика за счет периодов напряжения мышцы ягодиц работают активнее, чем во время приседаний или выпадов. Укрепляются мышцы кора, пресса и бедер, ноги становятся сильнее и рельефнее. Также увеличиваются показатели силы и выносливости", — объяснила эксперт.

Кроме того, данное упражнение оказывает минимальное воздействие на коленный сустав, в отличие от приседаний. Укрепление мышц помогает уменьшить нагрузку на поясницу, что облегчает поддержание правильной осанки. Также давление на позвоночник остается на низком уровне.

Эксперт отметила, что тренировки, включающие ягодичный мостик, способствуют улучшению кровообращения в области малого таза, что положительно сказывается на их функционировании. Тем не менее, перед началом выполнения ягодичного моста важно пройти консультацию у врача и тщательно изучить технику выполнения. В этом может помочь специалист по фитнесу.

Соболь подметила, что, если имеются незалеченные травмы, воспалительные процессы в поясничной области или крупные грыжи, от выполнения ягодичного моста следует воздержаться.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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