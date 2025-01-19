Сколько нужно тренироваться каждый день для похудения

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Исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что для заметного уменьшения веса, окружности талии и уровня жира в организме необходимо заниматься аэробной активностью не менее 150 минут в неделю, что составляет примерно 20-25 минут в день. Об этом сообщается в публикации журнала JAMA Network Open.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренер делает гиперэкстензию

Множество научных работ подтвердило: аэробные упражнения с низкой интенсивностью наиболее эффективно способствуют снижению лишнего жира. Тем не менее, вопрос о том, какое количество таких упражнений нужно для достижения значимых клинических результатов, оставался без ответа.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи изучили данные 116 ранее проведенных клинических испытаний, в которых участвовали 6880 взрослых с избыточным весом или ожирением. Все включенные исследования предполагают, что участники проходили разнообразные тренировочные программы сроком не менее восьми недель.

Полученные результаты продемонстрировали, что регулярные аэробные упражнения средней и высокой интенсивности (до 300 минут в неделю) способствуют последовательному уменьшению массы тела и общего процента жира в организме. Тем не менее, значительные изменения в составе тела фиксировались уже при уровне аэробной активности в 150 минут в неделю. Этот объем физических нагрузок был связан с клинически значимым снижением жировых запасов и уменьшением окружности талии.

Исследования показывают, что для достижения стабильного уменьшения веса достаточно выполнять физические упражнения по 50 минут три раза в неделю или же уделять этому занятию всего по 20-25 минут в день. Такой режим тренировки оказывается эффективным средством в борьбе с лишним весом и ожирением.

Уточнения

Аэро́бика (через англ. aerobics, от греч. aer — «воздух» и βίος — «жизнь») — гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

