Какие простые упражнения поднимают настроение?

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, какие упражнения помогут улучшить настроение и общее эмоциональное состояние человека, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: freepik.com by артурсафроновввв is licensed under Free More info спортзал

"Любой спорт улучшает настроение, но кардионагрузки — самые простые: бег, велосипед, ходьба или танцы. Достаточно одного часа кардио, чтобы поднять настроение, так как во время активности выделяются эндорфины, которые помогают бороться со стрессом", — отметила эксперт.

Тренер также отметила важность йоги. Через растяжку, дыхательные практики и правильные позы тело освобождается от негативных эмоций, что снижает влияние стресса на организм.

Еще одним простым упражнением для поднятия настроения являются прыжки с хлопками. Начинайте с положения "ноги вместе, руки опущены вдоль тела", затем прыгните, широко расставляя ноги и поднимая руки над головой для хлопка в ладоши. Это действие увеличивает приток кислорода, повышает мышечный тонус и способствует выбросу эндорфинов.

Кроме того, избавиться от отрицательных эмоций можно с помощью другого упражнения: необходимо встать, расправить плечи, раскрыть грудную клетку и глубоко вдохнуть, а затем медленно выдохнуть. Это поможет успокоиться и снять раздражение.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

