Стройная фигура без тренажёрного зала! Раскрыт секрет похудения для лентяев

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тем, кто не любит тренироваться, да и не имеет времени на поход в спортзал, фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, как можно поддерживать форму. И да, дома вам тоже тренироваться не придется.

Фото: Freepik by jcomp Похудение

Способ быть в отличной физической форме очень простой — после завтрака, обеда и ужина нужно уделять ходьбе по 10-15 минут. Это улучшит ваше пищеварение и урегулирует уровень сахара в крови, пишет sportmk. ru.

А лучше гулять с утяжелителями. Например, взять с собой рюкзак. Так вы сожжете больше калорий и станете сильнее.

А где гулять? Маршрут лучше выбрать посложнее — с горками, склонами и холмами. Так вы еще и задействуете больше мышц. Вам потребуется больше усилий, значит и калорий вы потеряете больше.

Уточнения

Спорти́вная ходьба́ — олимпийская легкоатлетическая дисциплина, в которой, в отличие от беговых видов, должен быть постоянный контакт ноги с землёй.

