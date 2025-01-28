Крепкие орешки вам гарантированы! Всего одно упражнение прокачает ваши бёдра и ягодицы

Одним из самых эффективных упражнений в спорте считается гиперэкстензия. Она сделает сильными ваши ягодицы, бедра и спину.
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренер делает гиперэкстензию
Это упражнение можно делать, как в зале так и дома. Важно! Нужно соблюдать правильную технику выполнения.
Дома вам даже не пригодится никакой инвентарь.
Техника выполнения:
Лягте на живот, руки согните в локтях, ладони уприте в пол на уровне плеч, пальцы направьте вперед. Ноги прямые, стопы вместе или на ширине плеч. Тело должно представлять собой прямую линию от головы до пят.
На выдохе, напрягая мышцы ягодиц и спины, оторвите верхнюю часть туловища от пола, поднимая ее максимально высоко. Лопатки сведены вместе, взгляд направлен вперед. В пояснице не должно быть прогиба.
Задержитесь в верхней точке на несколько секунд.
На вдохе плавно вернитесь в исходное положение.
Сделайте 2-3 подхода по 10-15 раз.
Чтобы нагрузка была больше, можно использовать дополнительное отягощение, например, удерживая гантели или бутылки с водой в руках, пишет sportmk. ru.
Уточнения
Гиперэксте́нзии (от англ. hyperextension — «переразгибание, перерастяжение») — изолированное физическое упражнение для развития выпрямителей спины.