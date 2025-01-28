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Крепкие орешки вам гарантированы! Всего одно упражнение прокачает ваши бёдра и ягодицы

1:17
Спорт

Одним из самых эффективных упражнений в спорте считается гиперэкстензия. Она сделает сильными ваши ягодицы, бедра и спину.

Тренер делает гиперэкстензию
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренер делает гиперэкстензию

Это упражнение можно делать, как в зале так и дома. Важно! Нужно соблюдать правильную технику выполнения.

Дома вам даже не пригодится никакой инвентарь.

Техника выполнения:

  • Лягте на живот, руки согните в локтях, ладони уприте в пол на уровне плеч, пальцы направьте вперед. Ноги прямые, стопы вместе или на ширине плеч. Тело должно представлять собой прямую линию от головы до пят.
  • На выдохе, напрягая мышцы ягодиц и спины, оторвите верхнюю часть туловища от пола, поднимая ее максимально высоко. Лопатки сведены вместе, взгляд направлен вперед. В пояснице не должно быть прогиба.
  • Задержитесь в верхней точке на несколько секунд.
  • На вдохе плавно вернитесь в исходное положение.
  • Сделайте 2-3 подхода по 10-15 раз.

Чтобы нагрузка была больше, можно использовать дополнительное отягощение, например, удерживая гантели или бутылки с водой в руках, пишет sportmk. ru.

Уточнения

Гиперэксте́нзии (от англ. hyperextension — «переразгибание, перерастяжение») — изолированное физическое упражнение для развития выпрямителей спины.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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