Крепкие орешки вам гарантированы! Всего одно упражнение прокачает ваши бёдра и ягодицы

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Одним из самых эффективных упражнений в спорте считается гиперэкстензия. Она сделает сильными ваши ягодицы, бедра и спину.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренер делает гиперэкстензию

Это упражнение можно делать, как в зале так и дома. Важно! Нужно соблюдать правильную технику выполнения.

Дома вам даже не пригодится никакой инвентарь.

Техника выполнения:

Лягте на живот, руки согните в локтях, ладони уприте в пол на уровне плеч, пальцы направьте вперед. Ноги прямые, стопы вместе или на ширине плеч. Тело должно представлять собой прямую линию от головы до пят.

На выдохе, напрягая мышцы ягодиц и спины, оторвите верхнюю часть туловища от пола, поднимая ее максимально высоко. Лопатки сведены вместе, взгляд направлен вперед. В пояснице не должно быть прогиба.

Задержитесь в верхней точке на несколько секунд.

На вдохе плавно вернитесь в исходное положение.

Сделайте 2-3 подхода по 10-15 раз.

Чтобы нагрузка была больше, можно использовать дополнительное отягощение, например, удерживая гантели или бутылки с водой в руках, пишет sportmk. ru.

Уточнения

Гиперэксте́нзии (от англ. hyperextension — «переразгибание, перерастяжение») — изолированное физическое упражнение для развития выпрямителей спины.

