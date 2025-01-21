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Каково Хабибу работать тренером? Чемпион UFC рассказал все без прикрас

1:05
Спорт

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легком весе и член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о тренерской работе без прикрас.

Хабиб Нурмагомедов на встрече с В. Путиным. 12.9.2019 г.
Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Хабиб Нурмагомедов на встрече с В. Путиным. 12.9.2019 г.

Хабиб сравнил эту работу и карьеру бойца ММА.

Нурмагомедов признался, что не ожидал таких сложностей в работе тренера, передает YouTube-канал ESPN MMA.

Спортсмен заявил, что легче ему драться самому, так как он может контролировать все сам.

"Теперь я ничего не контролирую, не могу ничего сделать. Могу только советовать братьям, что делать, и стоять вне клетки", — отметил Хабиб Нурмагомедов.

Свой финальный бой он провел в октябре 2020 года против Джастина Гейджи. Дагестанский боец завершил карьеру непобежденным.

Сейчас Хабиб тренирует несколько топовых бойцов UFC, в том числе действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева и претендента на титул чемпиона легчайшего дивизиона Умара Нурмагомедова.

Уточнения

Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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