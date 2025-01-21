Каково Хабибу работать тренером? Чемпион UFC рассказал все без прикрас

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легком весе и член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о тренерской работе без прикрас.
Хабиб сравнил эту работу и карьеру бойца ММА.
Нурмагомедов признался, что не ожидал таких сложностей в работе тренера, передает YouTube-канал ESPN MMA.
Спортсмен заявил, что легче ему драться самому, так как он может контролировать все сам.
"Теперь я ничего не контролирую, не могу ничего сделать. Могу только советовать братьям, что делать, и стоять вне клетки", — отметил Хабиб Нурмагомедов.
Свой финальный бой он провел в октябре 2020 года против Джастина Гейджи. Дагестанский боец завершил карьеру непобежденным.
Сейчас Хабиб тренирует несколько топовых бойцов UFC, в том числе действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева и претендента на титул чемпиона легчайшего дивизиона Умара Нурмагомедова.
Хаби́б Абдулмана́пович Нурмагоме́дов (авар. ГӀабдулманапил ХӀабиб НурмухӀамадов; род. 20 сентября 1988, Сильди, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.