Почему женщины становятся качками? Учёные нашли объяснение

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Многие считают, что женщины не могут накачаться так же мощно, как мужчины. Однако исследования ученых говорят об обратном.

Фото: klops.ru by Александр Подгорчук / "Клопс", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кубок Калининградской области по бодибилдингу

Что влияет на мышечный потенциал у представительниц слабого пола?

Тестостерон

Именно этот гормон крайне важен в наращивании мышечной массы, будучи основным анаболическим гормоном, стимулирующим синтез белка и рост мышечных волокон. Однако его низкий уровень у женщин не ограничивает их мышечный потенциал. Разница в уровнях тестостерона между полами действительно существенна, но это не единственный фактор, определяющий мышечный рост.

У женщин более высокий уровень гормона роста (соматотропина) — приблизительно в 3-4 раза выше, чем у мужчин. Он стимулирует процессы восстановления и гипертрофии мышечных волокон.

Исследования показали, что у женщин при одинаковой мышечной массе скорость синтеза мышечного белка может быть даже выше, чем у мужчин. Важны тренировочная программа и питание.

Эстроген

Эстроген — главный женский половой гормон. Он играет защитную роль, значительно снижает катаболизм (разрушение) мышечной ткани, способствуя её более эффективному восстановлению после физических нагрузок.

Он положительно влияет на костную ткань, связки и сухожилия, укрепляя их и снижая риск травм, что особенно важно для интенсивных тренировок.

Разница между мужчиной и женщиной

Разница в мышечной массе достигает около 15 процентов, это обусловлено не только гормональными различиями.

Важны также:

Генетика. Она играет существенную роль в определении мышечной массы и типа мышечных волокон. У мужчин, как правило, большее количество мышечных волокон типа II (быстрые), которые отвечают за силовые показатели.

Жир. Женский организм из-за репродуктивной функции характеризуется более высоким процентом жировой ткани.

Социальные и психологические факторы. Как правило, женщины бывают меньше вовлечены в силовые виды спорта, а социальное давление может негативно влиять на их тренировочную мотивацию и результаты.

Тренировки. Зачастую у мужчин во время тренировок акцент делается на силовую подготовку, у женщин — на выносливость и гибкость, пишет sportmk. ru.

Получается, что для того, чтобы женщине добиться впечатляющих результатов в бодибилдинге, нужно придерживаться определенного тренировочного плана, специального питания, которое будет содержать достаточное количество белков, а также хорошо высыпаться.

Уточнения

Культури́зм — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).

