Почему женщины становятся качками? Учёные нашли объяснение

Многие считают, что женщины не могут накачаться так же мощно, как мужчины. Однако исследования ученых говорят об обратном.
Что влияет на мышечный потенциал у представительниц слабого пола?
Именно этот гормон крайне важен в наращивании мышечной массы, будучи основным анаболическим гормоном, стимулирующим синтез белка и рост мышечных волокон. Однако его низкий уровень у женщин не ограничивает их мышечный потенциал. Разница в уровнях тестостерона между полами действительно существенна, но это не единственный фактор, определяющий мышечный рост.
У женщин более высокий уровень гормона роста (соматотропина) — приблизительно в 3-4 раза выше, чем у мужчин. Он стимулирует процессы восстановления и гипертрофии мышечных волокон.
Исследования показали, что у женщин при одинаковой мышечной массе скорость синтеза мышечного белка может быть даже выше, чем у мужчин. Важны тренировочная программа и питание.
Эстроген — главный женский половой гормон. Он играет защитную роль, значительно снижает катаболизм (разрушение) мышечной ткани, способствуя её более эффективному восстановлению после физических нагрузок.
Он положительно влияет на костную ткань, связки и сухожилия, укрепляя их и снижая риск травм, что особенно важно для интенсивных тренировок.
Разница в мышечной массе достигает около 15 процентов, это обусловлено не только гормональными различиями.
Важны также:
Получается, что для того, чтобы женщине добиться впечатляющих результатов в бодибилдинге, нужно придерживаться определенного тренировочного плана, специального питания, которое будет содержать достаточное количество белков, а также хорошо высыпаться.
Культури́зм — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.