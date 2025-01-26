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Хитрость для сноубордистов: эта деталь обеспечит вам комфортное и безопасное катание

2:07
Спорт

Эксперт Виктор Чадкин рассказал, как при катании сноубордистам чувствовать себя более уверенно, комфортно и безопасно. Для этого необходимо правильно подобрать крепления для доски.

Сноубордист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сноубордист

"Крепления для сноуборда соединяют райдера с доской, передают усилия и контролируют движения. Правильный их выбор значительно улучшает технику, повышает уровень безопасности и продлевает срок службы ботинок", — цитирует его "Чемпионат".

Эксперт отметил, что для агрессивного скоростного катания нужна высокая жёсткость и точная фиксация ботинка. Для трюков лучше мягкие крепления, которые обеспечивают более широкую свободу движений.

Типы крепления

Классические

Они дают фиксацию двумя стрепами: верхним (анкл-стреп, фиксирует ботинок в области лодыжки); и нижним (тое-кап, удерживает переднюю часть ботинка).
Это поможет надёжно закрепить ботинок и точно настроить посадку под конкретного райдера. Они подойдут для новичков и профи.

Полуавтоматические

Полуавтоматические модели типа Flow Easy Entry или SP Fastec разработаны, чтобы упростить встёгивание. В них задняя часть крепления откидывается назад и создаёт дополнительное пространство для установки ботинка.

Автоматические

Эти системы ускоряют и упрощают фиксацию ботинка. Минус таких креплений — они дороже остальных. Поэтому такие варианты выбирают в основном продвинутые райдеры.

Как выбирать крепления?

Стоит начинать выбор экипировки с ботинок. Они должны идеально подходить по размеру и быть комфортными, после к ним подбирают хорошие крепления. Новичкам стоит выбирать универсальные модели средней жёсткости. Они подойдут для разных стилей катания.

Профессионалам лучше сделать выбор в пользу специализированных моделей.

Выбор креплений для сноуборда — это не просто покупка аксессуара, а важный шаг в создании идеального комплекта для катания.

Уточнения

Сноуборд (англ. snowboarding) — вид спорта, скоростной спуск со склонов (покрытых снегом или его имитацией) на специальной доске.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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