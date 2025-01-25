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За 40 минут вы забудете о боли в спине! Учёные нашли простой способ

0:54
Спорт

Финские ученые нашли простой способ, чтобы забыть о болях в спине. Стоит всего лишь сократить время, которое вы проводите в сидячем положении. Об этом пишет журнал BMJ Open.

Альпинистская тропа
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountaineering_Man_Trail_Path_Mountains.jpg by Hermann
Альпинистская тропа

Исследователи узнали, возможно ли взрослым людям с лишним весом облегчить или вовсе избавиться от боли в спине. Рассматривали тех, кто большую часть времени проводят сидя. Эти люди попробовали на 40 минут в день меньше сидеть.

Спустя почти два месяца наблюдений добровольцы рассказали, что их боль в спине уменьшилась.

По словам финских специалистов, у людей с болью в спине наблюдается избыточное отложение жира в мышцах спины, а нарушение метаболизма глюкозы или чувствительности к инсулину может предрасполагать к боли. Однако боль в спине можно облегчить таким простым способом, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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