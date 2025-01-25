Эта диета опасна! Какой рацион питания для похудения может довести вас до больницы?

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Врач и специалист по питанию Пол Саладино испытал на себе карнивор-диету. Он поделился своими изменениями в организме при таким рационе питания.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голодание

Карнивор-диета подразумевает под собой режим питания, основанный только на продуктах животного происхождения, таких как мясо, рыба, яйца и животные жиры, с возможным добавлением некоторых низколактозных молочных продуктов. В этой диете отсутствуют углеводы.

Саладино после этой диеты сделал вывод, что долгое состояние кетоза, вызванное этим рационом, плохо сказалось на его здоровье. Доктор начал страдать от нарушения сна, учащённого сердцебиения, мышечных спазмов и снижения уровня тестостерона, пишет "Чемпионат".

Таким образом, из-за высокого содержания жиров, холестерина и натрия в рационе могут развиться сердечно-сосудистые заболевания и даже некоторые виды рака.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

