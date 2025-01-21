Улучшаем гибкость после 45 лет: какие тренировки подойдут лучше всего?

Многие женщины после 45 лет наконец находят свободное время для себя и своего здоровья. Есть ли польза от начинаний в спорте в таком возрасте, в частности от стретчинга? Об этом Pravda. Ru рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалёв.Фото: Pravda.Ru by Елена ГалабаеваДевушка делает растяжку
"Вне зависимости от разных процессов организма, связанных с возрастом, стретчинг всегда и всем полезен. Он даже показан для людей, которые имеют какие-то противопоказания", — рассказал он.
По словам Мосалёва, смысл стретчинга — растяжение мышечных волокон. Это необходимо для улучшения их кровоснабжения, повышения тонуса и функциональности мышц.
"Если у нас есть какие-то пожелания по конкретным мышцам, начиная заниматься стретчингом этой зоны, мы обращаем внимание организма на нее. Улучшается кровоснабжение, обмен веществ. Мышцы приходят в тонус", — отметил эксперт.
Он добавил, что мышцы у человека могут укорачиваться из-за образа жизни. Например, если люди много сидят за рабочим столом, начинаются сутулиться, у них сокращаются мышцы грудной клетки, возможно, прямая мышца живота. Когда речь заходит о правильной осанке у таких людей, первое, что делают, это растягивают те мышцы, которые привыкли быть укороченными. Стретчинг отлично в этом поможет.
Однако важно еще и укреплять мышцы, чтобы плечи и лопатки удерживались сзади. Для этого будут полезны силовые тренировки.
Стре́тчинг (от англ. stretching — «растягивание») — комплекс упражнений и методов, направленных на улучшение гибкости, развития качественной подвижности в суставах и эластичности мышц, которые полезны независимо от возраста и степени развития гибкости.
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