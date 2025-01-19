Мышцы как у богатыря вам гарантированы: это бытовое занятие оказалось эффективнее жима штанги

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Спорт

Мужчины, которые регулярно занимаются рубкой дров будут иметь мышцы мощнее чем у тех, кто часами пашет в тренажерном зале.

Дрова
Фото: unsplash.com by Pietro De Grandi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрова

Все дело в тестостероне. Оказалось, что если колоть дрова, его уровень будет выше, чем при спортивных нагрузках. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Ученые проверили показатели тестостерона у коренного народа цимане в центральной Боливии до и после вырубки деревьев. После вырубки тестостерон вырос на 46,8 процента, что на 17 процентов выше, чем после активных занятий в тренажерном зале.

Более высокий уровень этого гормона усиливает синтез белка. Получается, что мышцы быстрее растут и восстанавливаются, сообщает KP. RU.

Уточнения

Дрова́ — куски дерева, лесоматериалы, предназначенные для сжигания в печи, камине, топке или костре с целью получения тепла и света.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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