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Спор о гениальности: можно ли воспитать своего Месси в России?

1:37
Спорт

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев выразил мнение, что в России невозможно воспитать игрока, который мог бы сравниться по уровню с Лионелем Месси.

Лионель Месси
Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лионель Месси

По его словам, природные способности, которыми обладает южноамериканец, невозможно развить через тренировки.

Пономарев отметил, что тренировки могут улучшить технические навыки, развить футбольное мышление и скорость, но достичь уровня Месси без врожденного таланта невозможно.

"Натренировать можно только технику, развить футбольное мышление в какой-то степени, игровую скорость, но заиграть так, как Месси без врожденного таланта, нельзя", — считает Пономарев, слова которого приводит Газета.Ru.

Месси перешёл в "Интер Майами" из "Пари Сен-Жермен" летом 2023 года. В августе 2022 года он выиграл первый трофей в США — Кубок Лиги. В декабре того же года Месси стал чемпионом мира, выступая за сборную Аргентины. На его счету также более 100 голов за национальную команду.


В матче 1/8 финала плей-офф МЛС между "Интер Майами" и "Атлантой Юнайтед", который состоялся в ночь на 10 ноября, "Интер Майами" потерпел поражение со счетом 3:2. В этом матче Месси забил гол. Поражение не позволило "Интер Майами" выйти в следующий раунд, где играет российский полузащитник Алексей Миранчук.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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