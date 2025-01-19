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Экс-тренер сборной России выбрал лучшего футболиста 2024 года

1:11
Спорт

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поддержал результаты голосования журналистов, проведенного газетой "Советский спорт", признавших полузащитника "Монако" Александра Головина лучшим российским игроком 2024 года.

Футболист Александр Головин
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Садовников, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Футболист Александр Головин

По мнению Игнатьева, Головин стабильно демонстрирует высокий уровень игры, выступая за команду, которая лидирует в своем чемпионате и участвует в Лиге чемпионов. Он также отметил, что Головин способствует поддержанию престижа российского футбола за рубежом, что является важным достижением, пишет Газета.Ru, цитируя тренера.

4 октября Александр Головин продлил контракт с "Монако", теперь он будет выступать за клуб до конца сезона 2028/2029. Предыдущее соглашение с командой истекало летом 2026 года.

В чемпионате Франции "Монако" занимает четвертое место с 31 очком, уступая лидирующему "ПСЖ" и находящемуся на втором месте "Марселю", который набрал 36 очков.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Голови́н (род 30 мая 1996, Калтан, Кемеровская область) — российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и капитан сборной России. 

Бори́с Петро́вич Игна́тьев (род. 5 декабря 1940, Москва) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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