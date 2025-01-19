Задача, которая проверяет скорость вашего мышления: сможете ли вы решить её за 10 секунд?

Новая математическая головоломка вызвала ажиотаж в социальных сетях. На первый взгляд простая, эта задача проверяет вашу способность быстро думать, правильно применять логику и справляться со стрессом.
Решите уравнение:
7 + 6 × (5 − 2) ÷ 3
Сначала решаем скобки:
5−2=35 − 2 = 3.
Затем выполняем умножение:
6×3=186 × 3 = 18.
Далее делим результат:
18÷3=618 ÷ 3 = 6.
Наконец, складываем:
7+6=137 + 6 = 13.
Ответ: 13.
Хотя задача может показаться лёгкой, правильное решение возможно только при соблюдении порядка операций:
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