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Задача, которая проверяет скорость вашего мышления: сможете ли вы решить её за 10 секунд?

1:49
Спорт

Новая математическая головоломка вызвала ажиотаж в социальных сетях. На первый взгляд простая, эта задача проверяет вашу способность быстро думать, правильно применять логику и справляться со стрессом.

Цифры
Фото: commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Цифры

Условие задачи:

Решите уравнение:
7 + 6 × (5 − 2) ÷ 3

Решение:

  1. Сначала решаем скобки:
    5−2=35 − 2 = 3.

  2. Затем выполняем умножение:
    6×3=186 × 3 = 18.

  3. Далее делим результат:
    18÷3=618 ÷ 3 = 6.

  4. Наконец, складываем:
    7+6=137 + 6 = 13.

Ответ: 13.

Почему это задание сложное?

Хотя задача может показаться лёгкой, правильное решение возможно только при соблюдении порядка операций:

  • Сначала выполняются действия в скобках.
  • Затем умножение и деление, в порядке их появления слева направо.
  • Наконец, сложение и вычитание.

Зачем такие задачи нужны?

Математические испытания, такие как это, полезны не только для проверки знаний, но и для тренировки:

  • Скорости мышления: помогает развить навыки быстрого принятия решений.
  • Логического мышления: требует точного следования правилам.
  • Концентрации: отвлечение на детали может привести к ошибке.

Попробуйте выполнить задание снова, поставив таймер на 10 секунд. Сможете ли вы найти ответ быстрее?

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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