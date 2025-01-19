Задача, которая проверяет скорость вашего мышления: сможете ли вы решить её за 10 секунд?

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Новая математическая головоломка вызвала ажиотаж в социальных сетях. На первый взгляд простая, эта задача проверяет вашу способность быстро думать, правильно применять логику и справляться со стрессом.

Фото: commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Цифры

Условие задачи:

Решите уравнение:

7 + 6 × (5 − 2) ÷ 3

Решение:

Сначала решаем скобки:

5−2=35 − 2 = 35−2=3. Затем выполняем умножение:

6×3=186 × 3 = 186×3=18. Далее делим результат:

18÷3=618 ÷ 3 = 618÷3=6. Наконец, складываем:

7+6=137 + 6 = 137+6=13.

Ответ: 13.

Почему это задание сложное?

Хотя задача может показаться лёгкой, правильное решение возможно только при соблюдении порядка операций:

Сначала выполняются действия в скобках.

Затем умножение и деление, в порядке их появления слева направо.

Наконец, сложение и вычитание.

Зачем такие задачи нужны?

Математические испытания, такие как это, полезны не только для проверки знаний, но и для тренировки:

Скорости мышления: помогает развить навыки быстрого принятия решений.

помогает развить навыки быстрого принятия решений. Логического мышления: требует точного следования правилам.

требует точного следования правилам. Концентрации: отвлечение на детали может привести к ошибке.

Попробуйте выполнить задание снова, поставив таймер на 10 секунд. Сможете ли вы найти ответ быстрее?