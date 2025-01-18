Какие упражнения наиболее эффективны при похудении

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Комбинированные тренировки, включающие как кардио, так и силовые упражнения, являются наиболее эффективными для похудения. Об этом в интервью RuNews24.ru сообщила профессиональный тренер Алиса Новикова.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка

Она отметила, что кардионагрузки способствуют сжиганию большего количества калорий на начальных этапах тренировок, тогда как силовые занятия помогают ускорить обмен веществ и увеличить мышечную массу. По словам эксперта, кардионагрузки могут приниматься в виде аэробных упражнений, таких как бег, плавание, велоспорт и прыжки на скакалке.

Эти физические активности не только помогают сжигать калории, но и способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшая кровообращение и снижая риск заболеваний сердца. Что касается силовых тренировок, к ним относятся работа с весом и упражнения с использованием собственного тела.

"Силовые тренировки увеличивают мышечную массу, что ускоряет метаболизм и помогает сжигать больше калорий даже в покое. Они укрепляют кости, снижая риск остеопороза, а также развивают координацию и баланс, что важно для повседневной жизни и предотвращения травм", — сказала Новикова.

Профессор Джеймс Томпсон из Мельбурнского университета (Австралия) ранее предложил инновационный подход к снижению жировых запасов, которые обвивают внутренние органы. По его методике, необходимо выполнять две силовые и две кардионагрузки в неделю.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности.

