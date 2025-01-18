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Названы два снижающих давление упражнения

1:17
Спорт

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в передаче "О самом главном" на канале "Россия 1" поделился двумя полезными упражнениями для снижения артериального давления. Он подчеркнул, что растяжка является эффективной методикой, однако для достижения результата необходимо выполнять её регулярно.

Спортивная девушка
Фото: Freepik by wayhomestudio
Спортивная девушка

"Могут применяться силовые упражнения с гантелями и прочим. Здесь главное — просто не брать большой вес", — добавил реабилитолог.

Агапкин отметил, что данный метод снижения давления целесообразно применять при его незначительном повышении — примерно на 10 мм рт. ст. выше нормы.

Ранее исследователи из Университета Южной Австралии выяснили, что экстракт оливковых листьев может способствовать снижению артериального давления, нормализации уровня липидов в крови и защите от хронических заболеваний.

В новом исследовании был проведен анализ 12 опубликованных научных трудов, включавших 819 участников. Результаты обнародовали, что экстракт оливковых листьев способствует улучшению липидного профиля и снижению артериального давления, особенно у людей, страдающих гипертонией.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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