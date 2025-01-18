Занятия стретчингом: кому это может навредить?

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Тренер по стретчингу Елена Логовичева отметила, что занятия растяжкой приносят пользу всем, независимо от возраста и пола. Тем не менее, существует несколько противопоказаний, сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка тренируется

По словам эксперта, к ним относятся недолеченные травмы, хронические заболевания суставов, гипермобильность и запущенная стадия остеохондроза. Кроме того, перед началом тренировок стоит проконсультироваться с врачом тем, кто страдает болезнями сердца и сосудов или находится в группе риска по прерыванию беременности.

"И, конечно, не стоит тренироваться при инфекционных заболеваниях, воспалительных процессах и высокой температуре", — подытожила Логовичева.

Уточнения

Стре́тчинг (от англ. stretching — «растягивание») — комплекс упражнений и методов, направленных на улучшение гибкости, развития качественной подвижности в суставах и эластичности мышц, которые полезны независимо от возраста и степени развития гибкости.



