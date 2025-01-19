Вот как похудеть без диет и физических упражнений

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Совсем недавно три исследования поставили под сомнение традиционные взгляды на потерю веса, утверждая, что успех в похудении зависит не только от питания и физических нагрузок.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Напольные весы и надпись Похудей сейчас

Хронобиология, наука о влиянии биологических ритмов на наш организм, подтвердила, что когда вы едите, а не только что вы едите, может играть решающую роль.

Учёные обнаружили, что организм воспринимает утренние калории по-другому, чем вечерние. Завтрак помогает сжигать жир, в то время как ужин может привести к накоплению жира.

Вредные бактерии в кишечнике также могут быть причиной набора веса, особенно после лечения антибиотиками. У одного пациента, Тори, после курсов антибиотиков наблюдался резкий набор веса, несмотря на диету и физические нагрузки. Лечение и восстановление нормальной микрофлоры кишечника помогли ей сбросить 45 фунтов.

Ещё одно исследование показало, что курица может быть более жирной, чем говядина. Употребление курицы в некоторых случаях может привести к значительному увеличению веса.

Это открытие раскрывает проблемы с распространёнными диетами, основанными на курином мясном белке, пишет ksl.com.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.



Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

