Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оладьи получатся очень пышными, если вы будете их готовить именно так
Враги и друзья овощей: таблица совместимости для вашего сада
Откройте для себя продукты, которые помогут быстрее похудеть
Какие авто до 1 млн рублей стали самыми востребованными
Мошенники в России используют детей для взлома аккаунтов на Госуслугах
Рекордная активность чёрной дыры вблизи Земли удивляет
От вросших волос к красивой коже: 5 способов сделать ноги идеально гладкими
Сколько красного мяса можно съедать за неделю без вреда для здоровья?
Разморозка продуктов: привычка, которая может привести к отравлению

Вот как похудеть без диет и физических упражнений

1:21
Спорт

Совсем недавно три исследования поставили под сомнение традиционные взгляды на потерю веса, утверждая, что успех в похудении зависит не только от питания и физических нагрузок.

Напольные весы и надпись Похудей сейчас
Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Напольные весы и надпись Похудей сейчас

Хронобиология, наука о влиянии биологических ритмов на наш организм, подтвердила, что когда вы едите, а не только что вы едите, может играть решающую роль.

Учёные обнаружили, что организм воспринимает утренние калории по-другому, чем вечерние. Завтрак помогает сжигать жир, в то время как ужин может привести к накоплению жира.

Вредные бактерии в кишечнике также могут быть причиной набора веса, особенно после лечения антибиотиками. У одного пациента, Тори, после курсов антибиотиков наблюдался резкий набор веса, несмотря на диету и физические нагрузки. Лечение и восстановление нормальной микрофлоры кишечника помогли ей сбросить 45 фунтов.

Ещё одно исследование показало, что курица может быть более жирной, чем говядина. Употребление курицы в некоторых случаях может привести к значительному увеличению веса.

Это открытие раскрывает проблемы с распространёнными диетами, основанными на курином мясном белке, пишет ksl.com.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Садоводство, цветоводство
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение Аудио 
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Новости спорта
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников? Аудио 
Россия бьёт рекорды по индексации: в 2025 году россиян ждёт рост ещё нескольких видов пенсионных выплат
Правда ТВ
Россия бьёт рекорды по индексации: в 2025 году россиян ждёт рост ещё нескольких видов пенсионных выплат Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Последние материалы
Мошенники в России используют детей для взлома аккаунтов на Госуслугах
Рекордная активность чёрной дыры вблизи Земли удивляет
От вросших волос к красивой коже: 5 способов сделать ноги идеально гладкими
Сколько красного мяса можно съедать за неделю без вреда для здоровья?
Разморозка продуктов: привычка, которая может привести к отравлению
Россия готовит безвизовый режим для туристов из Китая
Стало известно, сколько Олег Газманов зарабатывает на одном концерте
10 минут этой тренировки и тело будет чувствовать себя моложе и здоровее
Что делать, если ваш попугай заболел: важные советы
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.