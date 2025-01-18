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10 минут этой тренировки и тело будет чувствовать себя моложе и здоровее

1:06
Спорт

Боли и дискомфорт не должны быть частью вашей повседневной жизни, даже если вы проводите много времени сидя.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Всего 10 минут регулярной тренировки на подвижность могут значительно улучшить ваше самочувствие. Эта простая программа поможет снизить напряжение в мышцах, избавиться от болей в суставах и улучшить гибкость, координацию и осанку.

Тренеры Милад и Райан из Tailored Fit PT называют эту тренировку "обязательной", особенно для тех, кто страдает от болей в спине.

Для этой тренировки вам понадобится устойчивая поверхность (например, скамья на уровне колена), гантель и, возможно, полотенце для поддержки коленей.

Что включает в себя программа?

  1. Шаг вниз;
  2. Вращения плеч с гантелями;
  3. Раздельные приседания;
  4. Растяжку на диване.

Если вы проводите много времени сидя, такая тренировка поможет нейтрализовать негативные последствия малоподвижного образа жизни и даже замедлить возрастные изменения в организме, пишет fitandwell.com.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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