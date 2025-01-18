10 минут этой тренировки и тело будет чувствовать себя моложе и здоровее

Боли и дискомфорт не должны быть частью вашей повседневной жизни, даже если вы проводите много времени сидя.
Всего 10 минут регулярной тренировки на подвижность могут значительно улучшить ваше самочувствие. Эта простая программа поможет снизить напряжение в мышцах, избавиться от болей в суставах и улучшить гибкость, координацию и осанку.
Тренеры Милад и Райан из Tailored Fit PT называют эту тренировку "обязательной", особенно для тех, кто страдает от болей в спине.
Для этой тренировки вам понадобится устойчивая поверхность (например, скамья на уровне колена), гантель и, возможно, полотенце для поддержки коленей.
Если вы проводите много времени сидя, такая тренировка поможет нейтрализовать негативные последствия малоподвижного образа жизни и даже замедлить возрастные изменения в организме, пишет fitandwell.com.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
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