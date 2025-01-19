Пилатес для новичков: 3 упражнения, чтобы начать легко и безопасно

Если вы давно не тренировались, пилатес — это отличный способ вернуться в хорошую форму. Эти упражнения с низкой нагрузкой, которые можно выполнять дома, практически без оборудования. Коврик или полотенце — вот всё, что вам нужно.
Пилатес помогает укрепить мышцы, улучшить осанку, гибкость и координацию, особенно для новичков. Инструктор Кэтрин Рэдфорд советует сосредоточиться на мягких, безопасных движениях, которые активируют мышцы кора и улучшают осознание тела.
Это упражнение улучшает гибкость позвоночника и укрепляет мышцы кора.
Это упражнение помогает расслабить спину и улучшить осанку.
Упражнение снимает напряжение с поясницы и укрепляет мышцы кора.
Эти простые упражнения помогут вам безопасно начать путь к укреплению мышц и улучшению гибкости, пишет fitandwell.com.
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.