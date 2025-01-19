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Пилатес для новичков: 3 упражнения, чтобы начать легко и безопасно

2:02
Спорт

Если вы давно не тренировались, пилатес — это отличный способ вернуться в хорошую форму. Эти упражнения с низкой нагрузкой, которые можно выполнять дома, практически без оборудования. Коврик или полотенце — вот всё, что вам нужно.

Тренировка по пилатесу
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка по пилатесу

Пилатес помогает укрепить мышцы, улучшить осанку, гибкость и координацию, особенно для новичков. Инструктор Кэтрин Рэдфорд советует сосредоточиться на мягких, безопасных движениях, которые активируют мышцы кора и улучшают осознание тела.

1. Кошка-корова

Это упражнение улучшает гибкость позвоночника и укрепляет мышцы кора.

  1. Встаньте на четвереньки, плечи над запястьями, бедра над коленями.
  2. На выдохе округлите спину, подтягивая пупок к позвоночнику, опустите подбородок к груди.
  3. На вдохе выгните спину, опуская живот к полу, поднимите грудь и копчик.
  4. Повторяйте 3-5 раз, синхронизируя дыхание с движением.

2. Ролл-даун

Это упражнение помогает расслабить спину и улучшить осанку.

  1. Встаньте, ноги на ширине бедер.
  2. Глубоко вдохните, на выдохе медленно наклоняйтесь вперёд, опускаясь позвонок за позвонком.
  3. Достигнув комфортной точки, расслабьтесь, затем на выдохе медленно вернитесь в исходное положение.
  4. Повторите 3-4 раза.

3. Наклон таза

Упражнение снимает напряжение с поясницы и укрепляет мышцы кора.

  1. Лягте на спину, ноги согнуты, стопы на полу, руки вдоль тела.
  2. На выдохе подтяните живот к позвоночнику, прижимая поясницу к коврику.
  3. Вернитесь в исходное положение на вдохе.
  4. Выполните 8-10 повторений.

Эти простые упражнения помогут вам безопасно начать путь к укреплению мышц и улучшению гибкости, пишет fitandwell.com.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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