Эксперт развеял популярные мифы об упражнениях на пресс

Фитнес-эксперт Михаэль Шлеттер развеял популярные мифы об упражнениях на пресс в интервью журналу Men Today.
Он отметил, что количество скручиваний не имеет прямой связи с результатом. "Видимость пресса зависит от процента жира в организме, обычно нужно иметь 10% или меньше, чтобы увидеть кубики", — объяснил Шлеттер.
Также он развеял миф о том, что необходимо делать упражнения на пресс каждый день.
Кроме того, Шлеттер опроверг мнение, что для тренировки пресса не нужны дополнительные отягощения.
"Такие упражнения, как подъёмы корпуса с отягощением и подъемы ног с сопротивлением, лучше накачают пресс, чем любая версия скручиваний без отягощения", — заключил он.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.