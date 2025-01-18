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Эксперт развеял популярные мифы об упражнениях на пресс

0:48
Спорт

Фитнес-эксперт Михаэль Шлеттер развеял популярные мифы об упражнениях на пресс в интервью журналу Men Today.

Тренировка по пилатесу
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка по пилатесу

Он отметил, что количество скручиваний не имеет прямой связи с результатом. "Видимость пресса зависит от процента жира в организме, обычно нужно иметь 10% или меньше, чтобы увидеть кубики", — объяснил Шлеттер.

Также он развеял миф о том, что необходимо делать упражнения на пресс каждый день.

Кроме того, Шлеттер опроверг мнение, что для тренировки пресса не нужны дополнительные отягощения.

"Такие упражнения, как подъёмы корпуса с отягощением и подъемы ног с сопротивлением, лучше накачают пресс, чем любая версия скручиваний без отягощения", — заключил он.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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