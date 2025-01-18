Россиянам назвали три мешающие накачать пресс ошибки

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Фитнес-тренер Ольга Дерендеева поделилась с "Спорт-Экспресс" тремя ошибками, которые мешают эффективно накачать пресс.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Первое, на что она обратила внимание, — это напряжение в шейном отделе из-за неправильной техники. Ладони должны быть расположены на затылке, при этом при выполнении скручиваний нужно легонько давить затылком в ладони и наоборот, ладонями в затылок.

Второй важный момент — положение плеч. Во время скручивания плечи должны оставаться подальше от головы, не подниматься наверх.

Наконец, стоит обратить внимание на правильное положение тела и дыхания. Поясница должна быть прижата к полу, а мышцы живота — не выпячиваться.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

