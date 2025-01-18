Как не навредить себе в тренажёрном зале: советы от эксперта

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась с Men Today основными ошибками, которые часто допускаются во время тренировок.
Она подчеркнула важность правильной формы и техники выполнения упражнений для максимального эффекта и предотвращения травм. Часто тренирующиеся неправильно выполняют упражнения или делают их не в полную амплитуду.
Одна из самых распространённых ошибок, по мнению Ротач, — это зацикленность на одном виде нагрузки, чаще всего на кардио.
Организм быстро привыкает к однотипной нагрузке, и упражнения перестают вызывать стресс, что снижает эффективность тренировок.
Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.