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Как не навредить себе в тренажёрном зале: советы от эксперта

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Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась с Men Today основными ошибками, которые часто допускаются во время тренировок.

Спортзал
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
Спортзал

Она подчеркнула важность правильной формы и техники выполнения упражнений для максимального эффекта и предотвращения травм. Часто тренирующиеся неправильно выполняют упражнения или делают их не в полную амплитуду.

Одна из самых распространённых ошибок, по мнению Ротач, — это зацикленность на одном виде нагрузки, чаще всего на кардио.

Организм быстро привыкает к однотипной нагрузке, и упражнения перестают вызывать стресс, что снижает эффективность тренировок.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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