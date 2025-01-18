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Пиво на стадионах: быть или не быть?

1:05
Спорт

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что решение о возобновлении продажи пива на российских стадионах принято.

стадион
Фото: bloomberg by Saudi Press Agency
стадион

По его словам, достигнуто принципиальное понимание необходимости положительного решения этого вопроса. Однако Свищев отметил, что законопроект требует доработки.

"Вопрос о возвращении пива на стадионы сдвинулся с места. Принципиальное понимание того, что вопрос должен быть решен положительно, достигнуто", — сказал Свищев, которого цитирует РИА Новости.

Он также подчеркнул, что обсуждается вопрос о направлении средств, полученных от рекламы пива, на поддержку детско-юношеского спорта и улучшение инфраструктуры клубов.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действовал с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира 2018.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Свищёв (род. 22 мая 1969, Москва) — российский политический и государственный деятель.

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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